Минаев (Толстяков) Антон Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинаев (Толстяков) Антон Ефимович

Минаев (Толстяков) Антон Ефимович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 01.08.1815

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1815

Отец: Минаев Ефим Петрович

Мать: Минаева Евдокия Севастьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Минаев Василий Антонович

Мать ребёнка: Минаева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Жарикова (Минаева) Мария Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1845

Дочь: Минаева Васса Антоновна

Мать ребёнка: Минаева Евдокия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Минаев Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1853

Дочь: Минаева (Минаева) Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Минаева Евдокия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
20.05.1862

Жена: Минаева Домна Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Антона Ефимова Минаева и Домники Леонтиевой Филипповой
Бракосочетание
12.04.1868

Жена: Минаева Агафия Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Агафии Ефимовой Рубцовой.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.