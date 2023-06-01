Минаев (Толстяков) Антон Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.08.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Минаева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Жарикова (Минаева) Мария Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1845
Дочь: Минаева Васса Антоновна
Мать ребёнка: Минаева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1853
Дочь: Минаева (Минаева) Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Минаева Евдокия Максимовна
Бракосочетание
20.05.1862
Жена: Минаева Домна Леонтьевна
Второй брак для Антона Ефимова Минаева и Домники Леонтиевой Филипповой
Бракосочетание
12.04.1868
Жена: Минаева Агафия Ефимовна
Второй брак для Агафии Ефимовой Рубцовой.