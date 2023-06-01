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Минаева Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 или 1816

Дата смерти

10.06.1861

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 или 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев (Толстяков) Антон Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Минаев Василий Антонович

Отец ребёнка: Минаев (Толстяков) Антон Ефимович

Рождение ребёнка
13.08.1845

Дочь: Минаева Васса Антоновна

Отец ребёнка: Минаев (Толстяков) Антон Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1853

Дочь: Минаева (Минаева) Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Минаев (Толстяков) Антон Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
10.06.1861
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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