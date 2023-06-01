Минаева Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 или 1816
Дата смерти10.06.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 или 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Минаев (Толстяков) Антон Ефимович
Рождение ребёнка
13.08.1845
Дочь: Минаева Васса Антоновна
Отец ребёнка: Минаев (Толстяков) Антон Ефимович
Рождение ребёнка
13.11.1853
Дочь: Минаева (Минаева) Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Минаев (Толстяков) Антон Ефимович
Смерть
10.06.1861