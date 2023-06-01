Минаева Евдокия Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Евдокия Севастьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Минаев Минай Ефимович

Отец ребёнка: Минаев Ефим Петрович

Рождение ребёнка
Около 17.11.1812

Дочь: Толстякова Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Минаев Ефим Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 01.08.1815

Сын: Минаев Антон Ефимович

Отец ребёнка: Минаев Ефим Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1820

Дочь: Минаева Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Минаев Ефим Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 01.10.1822

Сын: Минаев Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Минаев Ефим Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Ефим Петрович

Смерть
Неизвестно