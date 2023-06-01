Минаева Евдокия Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Минаев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Около 17.11.1812
Дочь: Толстякова Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Минаев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Около 01.08.1815
Отец ребёнка: Минаев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1820
Дочь: Минаева Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Минаев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Около 01.10.1822
Отец ребёнка: Минаев Ефим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минаев Ефим Петрович
Смерть
Неизвестно