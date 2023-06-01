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Минаев Ефим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова (Минаева) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Евдокия Севастьяновна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Кондрашова (Минаева) Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800 или 1805

Сын: Минаев Минай Ефимович

Мать ребёнка: Минаева Евдокия Севастьяновна

Рождение ребёнка
Около 17.11.1812

Дочь: Толстякова (Толстякова) Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Минаева Евдокия Севастьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 01.08.1815

Сын: Минаев (Толстяков) Антон Ефимович

Мать ребёнка: Минаева Евдокия Севастьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Толстякова (Толстякова) Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1820

Дочь: Минаева (Толстякова) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Минаева Евдокия Севастьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 01.10.1822

Сын: Минаев Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Минаева Евдокия Севастьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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