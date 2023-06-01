Минаев Ефим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова (Минаева) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Кондрашова (Минаева) Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800 или 1805
Мать ребёнка: Минаева Евдокия Севастьяновна
Рождение ребёнка
Около 17.11.1812
Дочь: Толстякова (Толстякова) Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Минаева Евдокия Севастьяновна
Рождение ребёнка
Около 01.08.1815
Сын: Минаев (Толстяков) Антон Ефимович
Мать ребёнка: Минаева Евдокия Севастьяновна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Толстякова (Толстякова) Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1820
Дочь: Минаева (Толстякова) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Минаева Евдокия Севастьяновна
Рождение ребёнка
Около 01.10.1822
Мать ребёнка: Минаева Евдокия Севастьяновна
Смерть
Неизвестно