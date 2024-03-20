Разумовский Алексей Кириллович
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения12.09.1748
Дата смерти05.04.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1744
Рождение
12.09.1748
Санкт-Петербург, Россия
Работа или профессия
1769
Санкт-Петербург, Россия
камер-юнкер при дворе
Работа или профессия
1775
Санкт-Петербург, Россия
действительный каммергер
Рождение ребёнка
1785
Сын: Перовский Николай Иванович
Мать ребёнка: Денисьева Мария Михайловна
Работа или профессия
1786
Санкт-Петербург, Россия
сенатор, тайный советник
Рождение ребёнка
1794
Сын: Перовский Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Денисьева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Толстая Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Денисьева Мария Михайловна
Санкт-Петербург, Россия
Работа или профессия
1810
Санкт-Петербург, Россия
министр народного просвещения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Разумовский Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Граф Разумовский Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Разумовский Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Денисьева Мария Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Министр образования 1810-1816
Смерть
05.04.1822
с. Почеп, Мглинский уезд, Черниговская губ., Украина