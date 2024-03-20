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Разумовский Алексей Кириллович

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

12.09.1748

Дата смерти

05.04.1822

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1729 г.р.

Жена

1759 г.р.
1750 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1744

Жена: Денисьева Мария Михайловна

Рождение
12.09.1748

Отец: Разумовский Кирилл Григорьевич

Мать: Разумовский Екатерина Ивановна

Санкт-Петербург, Россия
Работа или профессия
1769
Санкт-Петербург, Россия
камер-юнкер при дворе
Работа или профессия
1775
Санкт-Петербург, Россия
действительный каммергер
Рождение ребёнка
1785

Сын: Перовский Николай Иванович

Мать ребёнка: Денисьева Мария Михайловна

Работа или профессия
1786
Санкт-Петербург, Россия
сенатор, тайный советник
Рождение ребёнка
1794

Сын: Перовский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Денисьева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Толстая Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Денисьева Мария Михайловна

Санкт-Петербург, Россия
Работа или профессия
1810
Санкт-Петербург, Россия
министр народного просвещения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Разумовский Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репнина-Волконская Варвара Устроительница Елизаветинского И Павловского Институтов Алексеевна

Мать ребёнка: Разумовский Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Граф Разумовский Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Разумовский Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумовский Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Денисьева Мария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Министр образования 1810-1816
Смерть
05.04.1822
с. Почеп, Мглинский уезд, Черниговская губ., Украина
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