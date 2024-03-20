Денисьева (Соболевская) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1744
Рождение ребёнка
1785
Сын: Перовский Николай Иванович
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Перовский Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Толстая Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Смерть
1824