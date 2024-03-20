Денисьева (Соболевская) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисьева (Соболевская) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1744

Муж: Разумовский Алексей Кириллович

Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Перовский Николай Иванович

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Перовский Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Толстая Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Смерть
1824
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