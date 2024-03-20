Разумовский (Шереметева) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовский (Шереметева) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1750

Дата смерти

27.05.1824

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репнина-Волконская Варвара Устроительница Елизаветинского И Павловского Институтов Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Граф Разумовский Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумовский Алексей Кириллович

Смерть
27.05.1824
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