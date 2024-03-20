Разумовский (Шереметева) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1750
Дата смерти27.05.1824
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Граф Разумовский Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1824