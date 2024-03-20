Разумовский Кирилл Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1728
Дата смерти09.01.1803
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1728
Рождение ребёнка
12.09.1748
Сын: Разумовский Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Разумовский Екатерина Ивановна
Санкт-Петербург, Россия
Работа или профессия
22.02.1750
Glukhov
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумовский Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Разумовский Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумовский Лев Кириллович
Мать ребёнка: Разумовский Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1803