Разумовский Кирилл Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовский Кирилл Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1728

Дата смерти

09.01.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1728

Отец: Розум Григорий Малороссийский Казак Яковлевич

Мать: Розум Наталья Cтатс-Дама Демьяновна

Рождение ребёнка
12.09.1748

Сын: Разумовский Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Разумовский Екатерина Ивановна

Санкт-Петербург, Россия
Работа или профессия
22.02.1750
Glukhov
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумовский Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Разумовский Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумовский Лев Кириллович

Мать ребёнка: Разумовский Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумовский Екатерина Ивановна

Смерть
09.01.1803
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