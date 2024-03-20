Разумовский (Нарышкина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1729
Дата смерти22.07.1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1748
Сын: Разумовский Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Разумовский Кирилл Григорьевич
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумовский Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Разумовский Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумовский Лев Кириллович
Отец ребёнка: Разумовский Кирилл Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1771