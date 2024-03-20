Разумовский (Нарышкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовский (Нарышкина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1729

Дата смерти

22.07.1771

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1748

Сын: Разумовский Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Разумовский Кирилл Григорьевич

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумовский Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Разумовский Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумовский Лев Кириллович

Отец ребёнка: Разумовский Кирилл Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумовский Кирилл Григорьевич

Смерть
22.07.1771
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