Кокачева (Журавлева) Римма Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1932
Дата смерти22.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1952
Сын: Кокачев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кокачев Александр Егорович
Рождение ребёнка
13.05.1955
Дочь: (Кокачева) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кокачев Александр Егорович
Смерть
22.08.2005