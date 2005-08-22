Кокачева (Журавлева) Римма Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокачева (Журавлева) Римма Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1932

Дата смерти

22.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1932

Отец: Журавлев Сергей

Мать: Журавлева (Белозубова) Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокачев Александр Егорович

Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Кокачев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кокачев Александр Егорович

Рождение ребёнка
13.05.1955

Дочь: (Кокачева) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кокачев Александр Егорович

Смерть
22.08.2005

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