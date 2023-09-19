Журавлев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Журавлева (Белозубова) Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1932
Дочь: Кокачева (Журавлева) Римма Сергеевна
Мать ребёнка: Журавлева (Белозубова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
14.11.1938
Дочь: Ослопова (Журавлева) Эльвира Сергеевна
Мать ребёнка: Журавлева (Белозубова) Мария Павловна
Смерть
Неизвестно