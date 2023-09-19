Журавлев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Журавлева (Белозубова) Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева (Белозубова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
21.11.1932

Дочь: Кокачева (Журавлева) Римма Сергеевна

Мать ребёнка: Журавлева (Белозубова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
14.11.1938

Дочь: Ослопова (Журавлева) Эльвира Сергеевна

Мать ребёнка: Журавлева (Белозубова) Мария Павловна

Смерть
Неизвестно

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