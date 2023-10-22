Журавлева (Белозубова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Белозубова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1900

Дата смерти

27.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1900

Отец: Белозубов Павел Тимофеевич

Мать: Белозубова (Талалаева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Журавлев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Сергей

Рождение ребёнка
21.11.1932

Дочь: Кокачева (Журавлева) Римма Сергеевна

Отец ребёнка: Журавлев Сергей

Рождение ребёнка
14.11.1938

Дочь: Ослопова (Журавлева) Эльвира Сергеевна

Отец ребёнка: Журавлев Сергей

Смерть
27.04.1988

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