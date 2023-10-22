Журавлева (Белозубова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1900
Дата смерти27.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журавлев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлев Сергей
Рождение ребёнка
21.11.1932
Дочь: Кокачева (Журавлева) Римма Сергеевна
Отец ребёнка: Журавлев Сергей
Рождение ребёнка
14.11.1938
Дочь: Ослопова (Журавлева) Эльвира Сергеевна
Отец ребёнка: Журавлев Сергей
Смерть
27.04.1988