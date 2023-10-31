Кокачев Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1952
Сын: Кокачев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кокачева Римма Сергеевна
Рождение ребёнка
13.05.1955
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кокачева Римма Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокачева Римма Сергеевна
Смерть
Неизвестно