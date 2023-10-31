Кокачев Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокачев Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Кокачев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кокачева Римма Сергеевна

Рождение ребёнка
13.05.1955

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кокачева Римма Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокачева Римма Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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