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(Кокачева) Татьяна Александровна
(Кокачева) Татьяна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.1955
Пол
Женский
Отец
Кокачев Александр Егорович
1926 г.р.
Мать
Кокачева (Журавлева) Римма Сергеевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1955
Отец:
Кокачев Александр Егорович
Мать:
Кокачева Римма Сергеевна
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