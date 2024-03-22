Рязанцев Христофор (Елистрат) Ануфриев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
11.08.1838
Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.06.1839
Дочь: Акилина Христофорова
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова
Рождение ребёнка
01.09.1840
Сын: Рязанцев Семен (Елистратов)
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова
Рождение ребёнка
10.04.1843
Дочь: Марья Христофорова
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова
Рождение ребёнка
03.08.1845
Сын: Рязанцев Дометий Христофоров
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Христофорова
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова
Рождение ребёнка
02.07.1850
Дочь: Елисеева Марфа Христофорова
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Рязанцев Семен Христофоров
Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова
Смерть
1853