Рязанцев Христофор (Елистрат) Ануфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцев Христофор (Елистрат) Ануфриев

Место рождения

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Резанцов Ануфрий Егоров

Мать: Резанцова Акулина Сергеева

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
11.08.1838

Жена: Рязанцева Надежда Филиппова

Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.06.1839

Дочь: Акилина Христофорова

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1840

Сын: Рязанцев Семен (Елистратов)

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.04.1843

Дочь: Марья Христофорова

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.08.1845

Сын: Рязанцев Дометий Христофоров

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Христофорова

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.07.1850

Дочь: Елисеева Марфа Христофорова

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Рязанцев Семен Христофоров

Мать ребёнка: Рязанцева Надежда Филиппова

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1853
Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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