Резанцов Ануфрий Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Резанцов Егор Иванов
Мать: Резанцова Татьяна жена
Бракосочетание
Около 1815
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рязанцев Христофор (Елистрат) Ануфриев
Мать ребёнка: Резанцова Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Чуйкова Меланья Ануфриева
Мать ребёнка: Резанцова Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
26.02.1830
Дочь: Евдокия Ануфриева
Мать ребёнка: Резанцова Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
15.01.1832
Сын: Рязанцев Афанасий Ануфриев
Мать ребёнка: Резанцова Акулина Сергеева
Смерть
Неизвестно