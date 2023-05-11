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Резанцов Ануфрий Егоров

Место рождения

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Резанцов Егор Иванов

Мать: Резанцова Татьяна жена

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Около 1815

Жена: Резанцова Акулина Сергеева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рязанцев Христофор (Елистрат) Ануфриев

Мать ребёнка: Резанцова Акулина Сергеева

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Чуйкова Меланья Ануфриева

Мать ребёнка: Резанцова Акулина Сергеева

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.02.1830

Дочь: Евдокия Ануфриева

Мать ребёнка: Резанцова Акулина Сергеева

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1832

Сын: Рязанцев Афанасий Ануфриев

Мать ребёнка: Резанцова Акулина Сергеева

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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