село Старая Тепловка, село Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Старая Тепловка

Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1437Старая Тепловка, д. каз.при рч. Безымянке.2523120459516

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Старо-Тепловская волость
790. Ст. Тепловка, деревня бывшая государственная, при речке Тепловке, дворов 160, жителей 1197, волостное правление (уездный город в 20 верстах)

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Старо-Тепловская волость
С. Старая Тепловка. Б. госуд. Мордва. Прав. и сектант.3723Р. Тепловка17720207724800

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Старо-Тепловская волость
село Старо-Тепловка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бузулукский район
72313Старая Тепловкасело52°46'с.ш.52°34'в.д.N-39-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бузулукский муниципальный район, Сельское поселение Новотепловский сельсовет
53612446106с Старая Тепловкасело
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