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Репин Епифан Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Репин Кузьма Иванович

Мать: Репина Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Репин Харлам Епифанович

Мать ребёнка: Репина Дарья

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Репин Семен Епифанович

Мать ребёнка: Репина Дарья

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Репин Василий Епифанович

Мать ребёнка: Репина Дарья

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Репина Агафья Епифановна

Мать ребёнка: Репина Дарья

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Репина Евдокия Епифановна

Мать ребёнка: Репина Дарья

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Репин Максим Епифанович

Мать ребёнка: Ртищева Евдокия Архиповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Репина Ефросиния Епифановна

Мать ребёнка: Ртищева Евдокия Архиповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Репина Ирина Епифановна

Мать ребёнка: Ртищева Евдокия Архиповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Репина Ефросинья Епифановна

Мать ребёнка: Ртищева Евдокия Архиповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №46, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ртищева Евдокия Архиповна

Смерть
Неизвестно
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