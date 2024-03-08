Репин Епифан Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Репин Кузьма Иванович
Мать: Репина Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Репина Дарья
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Репина Дарья
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Репина Дарья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Репина Агафья Епифановна
Мать ребёнка: Репина Дарья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Репина Евдокия Епифановна
Мать ребёнка: Репина Дарья
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Ртищева Евдокия Архиповна
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Репина Ефросиния Епифановна
Мать ребёнка: Ртищева Евдокия Архиповна
Рождение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1854 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Репина Ирина Епифановна
Мать ребёнка: Ртищева Евдокия Архиповна
Рождение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Репина Ефросинья Епифановна
Мать ребёнка: Ртищева Евдокия Архиповна
Рождение: запись о рождении №46, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно