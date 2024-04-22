Репин Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Репин Иван Семенович
Мать: Репина Нелида Ермолаевна
Бракосочетание
1791
Жена: Репина Евдокия Федотовна
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1791 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Тимофей Фролов и Евдоким Путя... Показать все
Рождение ребёнка
1801
Сын: Репин Епифан Кузьмич
Мать ребёнка: Репина Евдокия Федотовна
Смерть
1813