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Репин Кузьма Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Репин Иван Семенович

Мать: Репина Нелида Ермолаевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1791

Жена: Репина Евдокия Федотовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 1791 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Тимофей Фролов и Евдоким Путя... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Сын: Репин Епифан Кузьмич

Мать ребёнка: Репина Евдокия Федотовна

Смерть
1813
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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