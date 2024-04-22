Репин Максим Епифанович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Репин Епифан Кузьмич
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1886
Мать ребёнка: Репина Акулина Авдеевна
Рождение: запись о рождении №35, метрическая книга за 1886 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Афанасий Андреев Понкратов и Евдокия Федоровна Путятина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репина Акулина Авдеевна
Смерть
Неизвестно