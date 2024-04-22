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Репин Максим Епифанович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Репин Епифан Кузьмич

Мать: Ртищева Евдокия Архиповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1886

Сын: Репин Петр Максимович

Мать ребёнка: Репина Акулина Авдеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №35, метрическая книга за 1886 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Афанасий Андреев Понкратов и Евдокия Федоровна Путятина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Акулина Авдеевна

Смерть
Неизвестно
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