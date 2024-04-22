Репина Ефросинья Епифановна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Репин Епифан Кузьмич
Рождение: запись о рождении №46, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были пономарь Смирнов и Евдокия Федоровна Путятина
Смерть
Неизвестно