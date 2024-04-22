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Репина Ирина Епифановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Репин Епифан Кузьмич

Мать: Ртищева Евдокия Архиповна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были пономарь Смирнов и Евдокия Федоровна Путятина
Смерть
Неизвестно
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