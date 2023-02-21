Ефим Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
12.01.1821
Жена: Надежда Яковлевна
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Еграф Ефимович
Мать ребёнка: Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
21.12.1823
Дочь: Настасья Ефимовна
Мать ребёнка: Надежда Яковлевна
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Надежда Яковлевна
Смерть
Неизвестно