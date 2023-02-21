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Ефим Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Новиков Кузьма Васильевич

Мать: Новикова Евдокия Семеновна

Бракосочетание
12.01.1821

Жена: Надежда Яковлевна

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Еграф Ефимович

Мать ребёнка: Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
21.12.1823

Дочь: Настасья Ефимовна

Мать ребёнка: Надежда Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Надежда Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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