Новиков Кузьма Васильевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ефим Кузьмич
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна Кузминична
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
20.10.1806
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Чуприкова Евдокия Кузминична
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Семион Кузьмич
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Назар Кузьмич
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марья Кузминична
Мать ребёнка: Марфа Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно