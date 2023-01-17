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Новиков Кузьма Васильевич

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Новиков Василий Федорович

Мать: Новикова Матрена Никифоровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ефим Кузьмич

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна Кузминична

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1806

Сын: Новиков Артемий Кузьмич

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Чуприкова Евдокия Кузминична

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Семион Кузьмич

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Назар Кузьмич

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марья Кузминична

Мать ребёнка: Марфа Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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