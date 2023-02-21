Новикова Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ефим Кузьмич
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна Кузминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1806
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Чуприкова Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Семион Кузьмич
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Назар Кузьмич
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно