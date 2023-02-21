Новикова Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ефим Кузьмич

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна Кузминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1806

Сын: Новиков Артемий Кузьмич

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Чуприкова Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Семион Кузьмич

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Назар Кузьмич

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
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