Новикова Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Матрена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Новиков Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Новиков Егор Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Рождение ребёнка
18.05.1800

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1803

Дочь: ? Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Данило Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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