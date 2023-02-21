Новикова Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Новиков Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Рождение ребёнка
18.05.1800
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Рождение ребёнка
09.09.1803
Дочь: ? Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Данило Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно