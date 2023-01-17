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Иван Васильевич

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Новиков Василий Федорович

Мать: Новикова Матрена Никифоровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.01.1803

Жена: Чуприкова Марфа Елизаровна

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ненила Ивановна

Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Елизаровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1806

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Елизаровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Елизаровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1814

Сын: Илья Иванович

Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Елизаровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Елизаровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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