Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
02.01.1803
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ненила Ивановна
Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Елизаровна
Рождение ребёнка
25.11.1806
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Елизаровна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Елизаровна
Рождение ребёнка
20.07.1814
Сын: Илья Иванович
Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Елизаровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Чуприкова Марфа Елизаровна
Смерть
Неизвестно