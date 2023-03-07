Чуприкова (Чуприкова) Марфа Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова (Чуприкова) Марфа Елизаровна

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Чуприков Елизар Иванович

Мать: Чуприкова Параскева Андреевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.01.1803

Муж: Иван Васильевич

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ненила Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1806

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1814

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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