Чуприкова (Чуприкова) Марфа Елизаровна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
02.01.1803
Муж: Иван Васильевич
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ненила Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1806
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1814
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно