Чуприкова Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти08.06.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Чуприков Роман Елизарович
Отец ребёнка: Чуприков Елизар Иванович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Чуприкова Марфа Елизаровна
Отец ребёнка: Чуприков Елизар Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Егор Елизарович
Отец ребёнка: Чуприков Елизар Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Катерина Елизаровна
Отец ребёнка: Чуприков Елизар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.1816
Причина смерти: за старостию