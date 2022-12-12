Чуприкова Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

08.06.1816

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Чуприков Роман Елизарович

Отец ребёнка: Чуприков Елизар Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Чуприкова Марфа Елизаровна

Отец ребёнка: Чуприков Елизар Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Егор Елизарович

Отец ребёнка: Чуприков Елизар Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Катерина Елизаровна

Отец ребёнка: Чуприков Елизар Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Елизар Иванович

Место жительства
Неизвестно
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.06.1816
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: за старостию
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