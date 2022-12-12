Надежда Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1821
Муж: Ефим Кузьмич
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Еграф Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
21.12.1823
Дочь: Настасья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сергей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно