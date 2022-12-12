Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Яковлевна

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Место рождения

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.01.1821

Муж: Ефим Кузьмич

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Еграф Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Кузьмич

Рождение ребёнка
21.12.1823

Дочь: Настасья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Кузьмич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Кузьмич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Кузьмич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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