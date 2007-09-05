Васильева (Смирнова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Смирнова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

14.04.1929

Дата смерти

05.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1929

Отец: Смирнов Николай

Мать: Смирнова Ефросинья Степановна

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
04.04.1948

Дочь: Болотова Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Афанасьевич

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
23.10.1953

Сын: Васильев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Афанасьевич

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей Афанасьевич

Смерть
05.09.2007
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
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