Васильева (Смирнова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1929
Дата смерти05.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1929
Отец: Смирнов Николай
Рождение ребёнка
04.04.1948
Дочь: Болотова Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.10.1953
Сын: Васильев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.2007
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область