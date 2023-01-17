Васильев Алексей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Алексей Афанасьевич

Васильев Алексей Афанасьевич

avatar

Место рождения

Трупехино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.01.1921

Дата смерти

23.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1921

Отец: Васильев Афанасий Васильевич

Мать: Васильева Александра Дмитриевна

Трупехино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.04.1948

Дочь: Болотова Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева Валентина Николаевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
23.10.1953

Сын: Васильев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева Валентина Николаевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.02.1955

Сын: Васильев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Валентина Николаевна

Смерть
23.05.1978
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close