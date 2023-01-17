Васильев Алексей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1921
Дата смерти23.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1921
Рождение ребёнка
04.04.1948
Дочь: Болотова Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
23.10.1953
Сын: Васильев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Васильева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
01.02.1955
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1978
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область