Васильев Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1953
Бракосочетание
06.02.1976
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
24.06.1976
Дочь: Кузнецова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Борисовна
Развод
?.04.1978
Бракосочетание
24.04.1979
Рождение ребёнка
22.10.1980
Дочь: Колпакова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Васильева Вера Алексеевна
Таджикистан, пгт.Яван
Рождение ребёнка
01.02.1985
Дочь: Блинова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Васильева Вера Алексеевна
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Место жительства
25.10.2022
Москва, город федерального значения Москва