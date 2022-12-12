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Васильев Александр Алексеевич

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Место рождения

Кировск, город Кировск, Мурманская область

Дата рождения

23.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1953

Отец: Васильев Алексей Афанасьевич

Мать: Васильева Валентина Николаевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
06.02.1976

Жена: Васильева Екатерина Борисовна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
24.06.1976

Дочь: Кузнецова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
?.04.1978

Жена: Васильева Екатерина Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
24.04.1979

Жена: Васильева Вера Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1980

Дочь: Колпакова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Васильева Вера Алексеевна

Таджикистан, пгт.Яван
Рождение ребёнка
01.02.1985

Дочь: Блинова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Васильева Вера Алексеевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Место жительства
25.10.2022
Москва, город федерального значения Москва
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