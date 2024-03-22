Васильева (Телкова) Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1955
Бракосочетание
24.04.1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1980
Дочь: Колпакова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Алексеевич
Таджикистан, пгт.Яван
Рождение ребёнка
01.02.1985
Дочь: Блинова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Алексеевич