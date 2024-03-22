Васильева (Телкова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Телкова) Вера Алексеевна

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

22.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1955

Отец: Телков Алексей Григорьевич

Мать: Телкова Валентина Александровна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
24.04.1979

Муж: Васильев Александр Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1980

Дочь: Колпакова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Алексеевич

Таджикистан, пгт.Яван
Рождение ребёнка
01.02.1985

Дочь: Блинова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Алексеевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
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