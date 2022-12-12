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Телков Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1926

Дата смерти

26.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1950

Дочь: Гольдвассер Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Телкова Валентина Александровна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.06.1952

Дочь: Зайцева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Телкова Валентина Александровна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.10.1955

Дочь: Васильева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Телкова Валентина Александровна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телкова Валентина Александровна

Смерть
26.11.1986
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