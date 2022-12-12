Телков Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1926
Дата смерти26.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1950
Дочь: Гольдвассер Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Телкова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
20.06.1952
Дочь: Зайцева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Телкова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
22.10.1955
Дочь: Васильева Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Телкова Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1986