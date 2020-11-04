Телкова (Тихомирова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения04.09.1925
Дата смерти04.11.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1925
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.06.1950
Дочь: Гольдвассер Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Телков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
20.06.1952
Дочь: Зайцева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Телков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
22.10.1955
Дочь: Васильева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Телков Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.2020