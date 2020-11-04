Телкова (Тихомирова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телкова (Тихомирова) Валентина Александровна

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

04.09.1925

Дата смерти

04.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1925

Отец: не указан

Мать: Тихомирова Евдокия Семеновна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.06.1950

Дочь: Гольдвассер Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Телков Алексей Григорьевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.06.1952

Дочь: Зайцева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Телков Алексей Григорьевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.10.1955

Дочь: Васильева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Телков Алексей Григорьевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телков Алексей Григорьевич

Смерть
04.11.2020
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
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