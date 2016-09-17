Болотова (Васильева) Лариса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Васильева) Лариса Алексеевна

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Место рождения

Кировск, город Кировск, Мурманская область

Дата рождения

04.04.1948

Дата смерти

17.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1948

Отец: Васильев Алексей Афанасьевич

Мать: Васильева Валентина Николаевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
02.02.1974

Дочь: Болотова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Болотов Владимир Иванович

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
05.07.1975

Сын: Болотов Всеволод Владимирович

Отец ребёнка: Болотов Владимир Иванович

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Владимир Иванович

Смерть
17.09.2016
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