Болотова (Васильева) Лариса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1948
Дата смерти17.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1948
Рождение ребёнка
02.02.1974
Дочь: Болотова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Болотов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1975
Сын: Болотов Всеволод Владимирович
Отец ребёнка: Болотов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2016