Болотов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения11.12.1941
Дата смерти09.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1974
Дочь: Болотова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Болотова Лариса Алексеевна
Рождение ребёнка
05.07.1975
Сын: Болотов Всеволод Владимирович
Мать ребёнка: Болотова Лариса Алексеевна
Развод
1977
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.2009