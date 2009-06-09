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Болотов Владимир Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.12.1941

Дата смерти

09.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1974

Дочь: Болотова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Болотова Лариса Алексеевна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
05.07.1975

Сын: Болотов Всеволод Владимирович

Мать ребёнка: Болотова Лариса Алексеевна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Развод
1977

Жена: не указана

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Лариса Алексеевна

Смерть
09.06.2009
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