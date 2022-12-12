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Васильева (Дмитриева) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Трупехино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.05.1900

Дата смерти

19.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1900

Отец: Дмитриев Дмитрий

Мать: не указана

Трупехино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1918

Дочь: Король Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1921

Сын: Васильев Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Трупехино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1926

Дочь: Шрамова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Леонид Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доплатюк Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич

Смерть
19.09.1957
Кировск, город Кировск, Мурманская область
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