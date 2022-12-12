Васильева (Дмитриева) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1900
Дата смерти19.09.1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1900
Отец: Дмитриев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1918
Дочь: Король Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1921
Сын: Васильев Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Трупехино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1926
Дочь: Шрамова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Леонид Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доплатюк Лидия Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Васильевич
Смерть
19.09.1957
Кировск, город Кировск, Мурманская область