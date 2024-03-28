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Волков Афанасий Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Волков Ларион Яковлевич

Мать: Волкова (Подымова) Софья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашарина (Волкова) Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Софья Афанасьевна

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892

Сын: Волков Никифор Афанасьевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Павловна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1896

Дочь: (Волкова) Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Павловна

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