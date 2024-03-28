Волков Афанасий Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашарина (Волкова) Ульяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Софья Афанасьевна
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Волков Никифор Афанасьевич
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Павловна
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1896
Дочь: (Волкова) Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Павловна