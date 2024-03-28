Волкова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти01.11.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашарина (Волкова) Ульяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Софья Афанасьевна
Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Волков Никифор Афанасьевич
Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1896
Дочь: (Волкова) Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович
Смерть
01.11.1897