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Волкова Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

01.11.1897

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашарина (Волкова) Ульяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Софья Афанасьевна

Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892

Сын: Волков Никифор Афанасьевич

Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1896

Дочь: (Волкова) Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович

Смерть
01.11.1897

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