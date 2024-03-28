Волкова (Подымова) Софья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гольцова (Волкова) Татьяна Ларионовна
Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Волкова) Арина Ларионовна
Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Волков Афанасий Ларионович
Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич
Рождение ребёнка
27.07.1853
Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич