Волкова (Подымова) Софья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Подымова) Софья Семеновна

Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Ларионович

Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837

Сын: Волков Максим Ларионович

Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гольцова (Волкова) Татьяна Ларионовна

Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Волкова) Арина Ларионовна

Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Волков Кузьма Ларионович

Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Волков Афанасий Ларионович

Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич

Рождение ребёнка
27.07.1853

Сын: Волков Антон Ларионович

Отец ребёнка: Волков Ларион Яковлевич

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