Волков Кузьма Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти27.05.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1885
Сын: Волков Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Михайловна
Смерть
27.05.1912