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Волков Кузьма Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

27.05.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Волков Ларион Яковлевич

Мать: Волкова (Подымова) Софья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1885

Сын: Волков Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Михайловна

Смерть
27.05.1912

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