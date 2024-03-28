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Волков Петр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1885

Отец: Волков Кузьма Ларионович

Мать: Волкова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: (Волкова) Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: (Волкова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна

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