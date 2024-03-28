Волков Петр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1885
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1913
Дочь: (Волкова) Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
21.05.1916
Дочь: (Волкова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Волкова Варвара Григорьевна