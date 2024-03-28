Волкова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Кузьма Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Кузьма Ларионович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1885
Сын: Волков Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Волков Кузьма Ларионович
Смерть
Неизвестно