Волкова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Кузьма Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Волков Кузьма Ларионович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1885

Сын: Волков Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Волков Кузьма Ларионович

Смерть
Неизвестно

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