Волкова Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Петр Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: (Волкова) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: (Волкова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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