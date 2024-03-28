Волков Ларион Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гольцова (Волкова) Татьяна Ларионовна
Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Волкова) Арина Ларионовна
Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Волков Афанасий Ларионович
Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна
Рождение ребёнка
27.07.1853
Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна
Смерть
Неизвестно