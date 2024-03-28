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Волков Ларион Яковлевич

Место рождения

Волково, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Ларионович

Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837

Сын: Волков Максим Ларионович

Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гольцова (Волкова) Татьяна Ларионовна

Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Волкова) Арина Ларионовна

Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Волков Кузьма Ларионович

Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Волков Афанасий Ларионович

Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна

Рождение ребёнка
27.07.1853

Сын: Волков Антон Ларионович

Мать ребёнка: Волкова (Подымова) Софья Семеновна

Смерть
Неизвестно
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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