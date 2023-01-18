(Алёшкина) ((Алёшкина)) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: ((Алёшкина)) Анна Петровна
Отец ребёнка: (Алёшкин) Петр Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Лобачева ((Алёшкина)) Ефимия Петровна
Отец ребёнка: (Алёшкин) Петр Степанович
Смерть
Неизвестно