(Алёшкина) ((Алёшкина)) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алёшкина) ((Алёшкина)) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Алёшкин) Петр Степанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: ((Алёшкина)) Анна Петровна

Отец ребёнка: (Алёшкин) Петр Степанович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Лобачева ((Алёшкина)) Ефимия Петровна

Отец ребёнка: (Алёшкин) Петр Степанович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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