Лобачева ((Алёшкина)) Ефимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева ((Алёшкина)) Ефимия Петровна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: (алёшкин) Петр Степанович

Мать: (алёшкина) Анна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1830

Дочь: Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1832

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1834

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1836

Сын: Лобачев Платон Андреевич

Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1838

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1839

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1841

Сын: Лобачев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1844

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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