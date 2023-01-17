Лобачева ((Алёшкина)) Ефимия Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: (алёшкин) Петр Степанович
Мать: (алёшкина) Анна
Рождение ребёнка
01.03.1830
Дочь: Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
06.12.1832
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.07.1834
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.11.1836
Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.03.1838
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
10.09.1839
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
09.02.1841
Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1844
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Лобачев Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно