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(Алёшкин) Петр Степанович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: (Алексеев) Степан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алёшкина) ((Алёшкина)) Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Лобачева ((Алёшкина)) Ефимия Петровна

Мать ребёнка: (Алёшкина) ((Алёшкина)) Анна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: ((Алёшкина)) Анна Петровна

Мать ребёнка: (Алёшкина) ((Алёшкина)) Анна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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