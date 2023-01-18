(Алёшкин) Петр Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: (Алексеев) Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Лобачева ((Алёшкина)) Ефимия Петровна
Мать ребёнка: (Алёшкина) ((Алёшкина)) Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: ((Алёшкина)) Анна Петровна
Мать ребёнка: (Алёшкина) ((Алёшкина)) Анна
Смерть
Неизвестно